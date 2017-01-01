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Снегопад в Москве и пробки на дорогах в северном округе

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
17:46
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Из-за снегопада в Москве осложнилась дорожная ситуация и появились многочисленные пробки на дорогах.

  • 18
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