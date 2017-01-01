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Главная  /  Репортажи  /  На Никольской улице монтируют праздничную светодиодную подсветку

На Никольской улице монтируют праздничную светодиодную подсветку

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:34
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На Никольской улице приступили к монтажу новогодней светодиодной иллюминации.

  • 16
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