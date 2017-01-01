Сказочный лес на Манежной площади притягивает горожан и гостей столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:49

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Сказочный лес ещё не готов полностью, но уже сейчас горожане и гости столицы с интересом прогуливаются между новогодних ёлочек.