В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сказочный лес на Манежной площади притягивает горожан и гостей столицы

Сказочный лес на Манежной площади притягивает горожан и гостей столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:49
  • 10
  • 0

Сказочный лес ещё не готов полностью, но уже сейчас горожане и гости столицы с интересом прогуливаются между новогодних ёлочек.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
20:15 | LaimeLaim
Фестивальные шалле начали устанавливать на Кузнецком Мосту
29 0
05.12 21:18 | Uwis
Новогоднее оформление улиц и витрин в центре Москвы
24 0
05.12 17:11 | LaimeLaim
Сказочный лес на Манежной площади "разрастается" с каждым днём