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В Третьяковском проезде появилось "Звездное небо"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:01
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Третьяковский проезд подготовился к Новому году и подняв голову вверх можно увидеть красивое мерцающее "звёздное небо".

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