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Главная  /  Репортажи  /  Тюбинговую горку на площади Революции начали собирать из ледяных блоков

Тюбинговую горку на площади Революции начали собирать из ледяных блоков

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:03
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Самую большую тюбинговую горку в столице начали собирать изо льда на площади Революции.

  • 5
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