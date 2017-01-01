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Союзную улицу в Ижевске затопило из-за прорыва трубы

Автор:
Игорь Падеров
Дата публикации:
20:13
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Ремонт дороги на улице Союзной у магазина "Колеса Даром" в Ижевске обернулся прорывом трубы и подтоплением проезжей части.

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