Павильону №13 «Здравоохранение» на ВДНХ возвращают оригинальный фасад

9

9 0

9

9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198123

На ВДНХ открыли после реставрации главный фасад павильона «Здравоохранение».Павильон «Здравоохранение» был построен по проекту архитекторов К.С. Алабяна, С.А. Сафаряна в 1939 году и до начала 60-х назывался «Армянская ССР». Исторически главный вход павильона украшал трехнефный портал, расположенный в нише. Стены ниши были выкрашены глубоким синим цветом, а кровля расцвечена яркой орнаментальной росписью. Гладкие стены, витражи, обрамленные пучками тонких колонн, и оформленные розовым туфом арки объединяли решетки оконных переплетов алюминиевого литья, патинированного под золото. Металлические виноградные грозди и персики спускались до самого пола, создавая иллюзию золотого фруктового сада.За время своего существования павильон не раз перестраивался и значительно менял свой внешний вид. В начале 1960-х в связи с переходом к отраслевому принципу организации выставочного комплекса в павильоне №13 была открыта экспозиция «Пищевая промышленность».В 1967 году его тематика вновь изменилась. Теперь здесь демонстрировались достижения медицинской промышленности, тогда павильон стал называться «Здравоохранение СССР». В том же году в связи со сменой экспозиции павильон вновь реконструировали — на фасаде исчезли арки, ниша и витиеватый армянский орнамент, углубленную входную группу остеклили. Тогда же на фасаде появилась эмблема медицины — чаша со змеёй. Вместе с остеклением здание утратило высокий портал. В начале 1990-х центральную входную группу павильона обшили гофрированным металлом. С 1992 по 2014 год павильон назывался «Здоровье», в десятках торговых точек продавались всевозможные лекарства, пищевые добавки и прочие медицинские и околомедицинские товары. Интерьеры были практически полностью утрачены.Первые противоаварийные работы над восстановлением павильона начались еще в 2014 году, когда убрали все поздние временные наслоения с фасада из гофрированного металла и демонтировали поздние швеллеры. После демонтажа реставраторы обнаружили заложенный трёхнефный портал центрального входа с ажурным золотистым декором.В 2015–2016 годах в рамках проведения комплексных научно-исследовательских работ было выполнено дообследование всего павильона и разработан проект реставрации павильона с приспособлением. Напомним, что павильон передан Государственному музею Востока и после окончания всех работ в 2018 году здесь откроется его экспозиция.Уже сейчас реставраторы вернули фасаду насыщенный синий цвет ниши, обрамляющий три арочных проёма, восстановили утраты золотистого орнамента с растительными мотивами, главная тема которого — гранат, встречающийся также на лепнине в интерьере здания. Продолжается доочистка облицовки фасада, сделанной из розового туфа, породы, которая была характерна для построек в Армении и больше нигде в оформлении строений Выставки не встречается.До конца этого года работы по восстановлению фасада будут закончены, а зимой реставраторы перейдут к работам над интерьером павильона.