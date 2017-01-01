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Москву засыпает снегом

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:16
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Московский регион остается во власти снежного циклона. С обеда продолжается снегопад.

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