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Снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
23:41
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Обещанный снегопад пришёл в Москву. Но дорожная техника была наготове.

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