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Коломну утром замело снегом (ВИДЕО)

Автор:
Danila_Rodin
Дата публикации:
08:06
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  • 0

Раннее утро в Коломне. Температура 5 градусов ниже нуля. Отличное, свежее, морозное утро.

  • 27
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Комментарии (0)

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