ДТП с фурой затрудняет движение по МКАД в районе северо-запада

Автор: Разведчик Дата публикации: 08:03

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Столкнулись фура в составе тягача "ДАФ" и легковой автомобиль "Мерседес". Оба автомобиля двигались попутно в сторону Ленинградского шоссе по внутренней стороне. В районе пересечения с ул. Саломеи Нерис фура наехала на снежную кашу в среднем ряду и потеряла управление. Грузовик занесло и развернуло. После этого в тягач врезался "Мерседес". После аварии у "ДАФа" оторвалась от креплений кабина и упала на проезжую часть. В момент аварии в машине находились два человека. Они не пострадали и выбрались самостоятельно. Также не пострадал и водитель "Мерседеса". Движение по МКАД из-за ДТП оказалось затруднено.