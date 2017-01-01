Якутские моржи купаются в проруби при -40 градусах

Автор: Дмитрий Ефимов Дата публикации: 09:21

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198136

Если хочешь быть здоров - закаляйся! Как? Рассказала и показала мобильный репортёр из Республики Саха (Якутия) Лена Леонтьева - Сэниэ Илгэ.Кроме как экстремальными эти зимние купания не назовёшь - температура воздуха на улице, по словам мобильного репортёра, - минус 40 градусов! Чтобы понять крепость мороза, достаточно посмотреть на кусок ткани, который буквально за несколько секунд из мокрого клочка превращается в ледышку. Но якутским моржам - жителям Республики Саха, города Чурапча - такой мороз, кажется, нипочём. Люди не просто заходят в прорубь, но и окунаются в воде с головой.Наконец, и сам репортёр начинает раздеваться. Но не до конца. Вода в проруби теплее, чем температура на улице. Поэтому важно, чтобы голова и руки, которые останутся над поверхностью воды, были в тепле - шапке и варежках. Мгновение - и журналист уже сама стоит по пояс в проруби."Ах, это просто прекрасно, люди!" - пишет автор ролика.