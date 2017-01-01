В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Якутские моржи купаются в проруби при -40 градусах

Якутские моржи купаются в проруби при -40 градусах

Автор:
Дмитрий Ефимов
Дата публикации:
09:21
  • 36
  • 0

Если хочешь быть здоров - закаляйся! Как? Рассказала и показала мобильный репортёр из Республики Саха (Якутия) Лена Леонтьева - Сэниэ Илгэ.

Кроме как экстремальными эти зимние купания не назовёшь - температура воздуха на улице, по словам мобильного репортёра, - минус 40 градусов! Чтобы понять крепость мороза, достаточно посмотреть на кусок ткани, который буквально за несколько секунд из мокрого клочка превращается в ледышку. Но якутским моржам - жителям Республики Саха, города Чурапча - такой мороз, кажется, нипочём. Люди не просто заходят в прорубь, но и окунаются в воде с головой.

Наконец, и сам репортёр начинает раздеваться. Но не до конца. Вода в проруби теплее, чем температура на улице. Поэтому важно, чтобы голова и руки, которые останутся над поверхностью воды, были в тепле - шапке и варежках. Мгновение - и журналист уже сама стоит по пояс в проруби.

"Ах, это просто прекрасно, люди!" - пишет автор ролика.
  • 36
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
08:06 | Danila_Rodin
Коломну утром замело снегом (ВИДЕО)
53 0
06.12 13:50 | KUMEC1973
"А у нас вот, что творится": мобильный репортёр рассказал о погоде в Симферополе
8 1
10:43 | Дмитрий Ефимов
Медвежонок выбежал на дорогу в пригороде Якутска (ВИДЕО)
101 3
13.08 19:10 | LaimeLaim
Купание лошадей в Москва-реке
7 0
15.11 14:38 | Radar2015
Якутские птицы облюбовали кормушку в Якутске