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Главная  /  Репортажи  /  Башенный кран упал на улице Тихорецкой в Уфе

Башенный кран упал на улице Тихорецкой в Уфе

Автор:
Елена Олейник
Дата публикации:
09:32
  • 23
  • 1

В минувшую среду в Уфе упал башенный кран. Кадры с места событий прислал мобильный репортёр.

ЧП произошло на улице Тихорецкой, у дома №19. По словам очевидцев, многотонная конструкция пошатнулась, накренила и повалилась на здание. Сообщается, что по счастливой случайности в результате падения крана никто не пострадал. При том, что кругом стоят частные дома. Что было бы, повались стрела в другую сторону - остаётся догадываться.

По словам автора снимков, представители строительной организации пытаются скрыть факт падения металлической конструкции. "На данный момент они пытаются поднять его," - рассказывает мобильный репортёр.
  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    09:41
    Уважаемая Елена Олейник, на сайте публикуются только авторские материалы, снятые именно Вами. По этой причине фотографии будут опубликованы, а видео со стороннего сайт добавляться не будет. Надеемся на Ваше понимание и ждём Ваших новых репортажей!
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