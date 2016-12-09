Башенный кран упал на улице Тихорецкой в Уфе
- Автор:
- Елена Олейник
- Дата публикации:
- 09:32
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ЧП произошло на улице Тихорецкой, у дома №19. По словам очевидцев, многотонная конструкция пошатнулась, накренила и повалилась на здание. Сообщается, что по счастливой случайности в результате падения крана никто не пострадал. При том, что кругом стоят частные дома. Что было бы, повались стрела в другую сторону - остаётся догадываться.
По словам автора снимков, представители строительной организации пытаются скрыть факт падения металлической конструкции. "На данный момент они пытаются поднять его," - рассказывает мобильный репортёр.
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