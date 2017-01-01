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В Самаре прошел снегопад

Автор:
gerda25122009
Дата публикации:
10:34
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  • 0

Снегопад в Самаре.

  • 15
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Комментарии (0)

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