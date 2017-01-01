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Главная  /  Репортажи  /  За первую неделю зимы в Москве выпало 54% месячной нормы осадков - 30 из 56 миллиметров

За первую неделю зимы в Москве выпало 54% месячной нормы осадков - 30 из 56 миллиметров

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:20
  • 17
  • 0

За первую неделю зимы в Москве выпало уже 54% месячной нормы осадков - 30 из 56 миллиметров.

  • 17
  • 0

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