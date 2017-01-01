За первую неделю зимы в Москве выпало 54% месячной нормы осадков - 30 из 56 миллиметров

Автор: Uwis Дата публикации: 10:20

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За первую неделю зимы в Москве выпало уже 54% месячной нормы осадков - 30 из 56 миллиметров.