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В Москве открыт сезон зимней рыбалки

Автор:
PAREN
Дата публикации:
10:29
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В Москве улице Средняя Калитниковская есть пруд. Не смотря на то, что лед на водоемах появился совсем недавно и еще не такой надежный, как должен быть уже появились любители зимней рыбалки. Сначала был один рыбак, а потом прямо по середине пруда пошел еще один любитель зимней рыбалки. Также хотелось отметить, что у пруда стоят знаки запрещающие выходить на лёд. К тому же на одной стороне пруда располагается отделение Полиции, а с другой стороны кладбище.

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