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Главная  /  Репортажи  /  Медвежонок выбежал на дорогу в пригороде Якутска (ВИДЕО)

Медвежонок выбежал на дорогу в пригороде Якутска (ВИДЕО)

Автор:
Дмитрий Ефимов
Дата публикации:
10:43
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Эти кадры снял мобильный репортёр в пригороде Якутска. Там на достаточно оживлённую проезжую часть выбежал молодой медведь.

По словам автора ролика, встреча с диким животным произошла на Маганском тракте. Косолапый вышел на дорогу и прилег прямо посреди проезжей части. И, судя по видео. не обращал ни малейшего внимания на проезжающие мимо автомобили!

Но водители, к счастью, обратили внимание на хищника. Тормозили и осторожно объезжали медвежонка - чтобы ему не навредить. А заодно - снимали необычного "пешехода" на видео.

По словам очевидцев, молодой хищник выглядел истощённым. Люди предполагают, что косолапый сбежал с затравочной станции. Однако дальнейшая судьба медвежонка - неизвестна.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    10:45
    Уважаемый Дмитрий Ефимов , уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы? Такие же кадры: http://news.ykt.ru/article/65675
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