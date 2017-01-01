Медвежонок выбежал на дорогу в пригороде Якутска (ВИДЕО)
- Автор:
- Дмитрий Ефимов
- Дата публикации:
- 10:43
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По словам автора ролика, встреча с диким животным произошла на Маганском тракте. Косолапый вышел на дорогу и прилег прямо посреди проезжей части. И, судя по видео. не обращал ни малейшего внимания на проезжающие мимо автомобили!
Но водители, к счастью, обратили внимание на хищника. Тормозили и осторожно объезжали медвежонка - чтобы ему не навредить. А заодно - снимали необычного "пешехода" на видео.
По словам очевидцев, молодой хищник выглядел истощённым. Люди предполагают, что косолапый сбежал с затравочной станции. Однако дальнейшая судьба медвежонка - неизвестна.
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