В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Столица приходит в себя после вчерашнего снегопада

Столица приходит в себя после вчерашнего снегопада

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:07
  • 21
  • 0

Столица приходит в себя после вчерашнего снегопада.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
14:17 | Гринфельд Павел
Центр выдачи паспортов для болельщиков ЧМ по футболу 2018 открылся в Москве
6 0
14:00 | mreportertv
Завораживающие молнии, тучи и суперселлы сняли на видео в США
21 0
10:29 | PAREN
В Москве открыт сезон зимней рыбалки
20 0
11:32 | LaimeLaim
Влажное, снежное и морозное утро в столице