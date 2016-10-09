Поезд «Наука будущего» запущен на Кольцевую линию Московского метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:45

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На Кольцевую линию Московского метро вышел новый тематический поезд, посвящённый Году науки и образования Великобритании и России 2017. Запуск поезда «Наука будущего» стал ответным шагом со стороны Московского метрополитена на появление поезда «Сердце России» в Лондонском метро. За полтора месяца он перевез уже более полумиллиона пассажиров. Во время своих поездок лондонцы познакомились с наиболее значимыми достижениями России в науке и искусстве. Именной состав «Наука будущего» будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии в течение полугода, за это время более 2,6 миллионов человек смогут познакомиться с научно-популярными проектами британских и российских ученых. Состав состоит из пяти вагонов: «Космос», «Энергия», «Природа», «Медицина» и «Роботы». В вагоне «Космос» пассажиры смогут узнать, как пребывание на орбите может поменять вкусовые предпочтения космонавтов в еде. Вагон «Энергия» расскажет пассажирам, насколько солнечные батареи могут уменьшить загрязнение окружающей среды и сколько автомобилей будут ездить на биотопливе к 2020 году. В вагоне «Роботы» пассажиры познакомятся с такой технологией, как «интернет вещей». Это концепция, согласно которой устройства могут обмениваться между собой информацией через интернет. Например, автомобиль сообщает дому, что доставит человека через полчаса, и к назначенному времени в квартире включается свет, начинает работать кофеварка.