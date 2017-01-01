В Севастополе на Чёрном море поднялся сильный шторм (ВИДЕО)
- Автор:
- Роман Россов-Токарев
- Дата публикации:
- 13:04
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По словам автора видео, шторм в Севастополе поднялся ещё ночью. "С ночи снова штормит море," - пишет местный житель. На кадрах видно, как большие волны бьются о берег, поднимают фонтаны брызг - высотой в несколько метров. Береговая линия отчетливо виднеется белой от морской пены полосой.
Сообщается, что из-за разбушевавшейся непогоды в Севастополе приостановлено движение паромов - между северной и южной частью города.
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