В Махачкале из-под земли забил коммунальный фонтан (ВИДЕО)

Автор: Kaspiysk Дата публикации: 14:11

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198149

Коммунальная авария произошла в четверг днём в Махачкале. Об этом сообщает мобильный репортёр, который стал очевидцем ЧП и прислал кадры с места событий.По словам автора видео, на улице Булача, возле "Синема Холл", произошёл прорыв трубопровода. Из-под земли забил коммунальный фонтан. Судя по видео, высотой более метра. Прорыв произошёл у пешеходной дорожки. Однако воды оказалось столько, что она разлилась по тротуару и вытекла даже на проезжую часть.Что стало причиной коммунальной аварии - неизвестно. Как долго фонтанировал участок трубопровода - также осталось за кадром.