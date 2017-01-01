В Махачкале из-под земли забил коммунальный фонтан (ВИДЕО)
- Автор:
- Kaspiysk
- Дата публикации:
- 14:11
-
- 7
По словам автора видео, на улице Булача, возле "Синема Холл", произошёл прорыв трубопровода. Из-под земли забил коммунальный фонтан. Судя по видео, высотой более метра. Прорыв произошёл у пешеходной дорожки. Однако воды оказалось столько, что она разлилась по тротуару и вытекла даже на проезжую часть.
Что стало причиной коммунальной аварии - неизвестно. Как долго фонтанировал участок трубопровода - также осталось за кадром.
- 7
Комментарии (0)