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В Махачкале из-под земли забил коммунальный фонтан (ВИДЕО)

Автор:
Kaspiysk
Дата публикации:
14:11
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Коммунальная авария произошла в четверг днём в Махачкале. Об этом сообщает мобильный репортёр, который стал очевидцем ЧП и прислал кадры с места событий.

По словам автора видео, на улице Булача, возле "Синема Холл", произошёл прорыв трубопровода. Из-под земли забил коммунальный фонтан. Судя по видео, высотой более метра. Прорыв произошёл у пешеходной дорожки. Однако воды оказалось столько, что она разлилась по тротуару и вытекла даже на проезжую часть.

Что стало причиной коммунальной аварии - неизвестно. Как долго фонтанировал участок трубопровода - также осталось за кадром.
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