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Главная  /  Репортажи  /  Завораживающие молнии, тучи и суперселлы сняли на видео в США

Завораживающие молнии, тучи и суперселлы сняли на видео в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:00
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Это видео - наверняка окажется в хит-параде самых красивых за год. По крайней мере, мы бы его - точно включили именно в такой рейтинг.

Сообщается, что американец Дастин Фаррелл тридцать дней колесил по родной стране - в основном по штату Аризона - и снимал грозовые тучи и молнии на фоне самых разнообразных пейзажей. От поля подсолнухов и холмов - до бескрайних равнин и пастбищ. За это время набрал более десяти терабайт материала высочайшего разрешения. Из которых смонтировал трёхминутный ролик. Помимо гроз - в кадр попали и торнадо, и так называемые суперселлы - то есть, особо мощные смерчи.

В общем, нарезка получилась настолько зрелищной и эффектной, что пересматривать её, наверное, можно бесконечно.
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Комментарии (0)

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