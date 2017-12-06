Завораживающие молнии, тучи и суперселлы сняли на видео в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:00
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Сообщается, что американец Дастин Фаррелл тридцать дней колесил по родной стране - в основном по штату Аризона - и снимал грозовые тучи и молнии на фоне самых разнообразных пейзажей. От поля подсолнухов и холмов - до бескрайних равнин и пастбищ. За это время набрал более десяти терабайт материала высочайшего разрешения. Из которых смонтировал трёхминутный ролик. Помимо гроз - в кадр попали и торнадо, и так называемые суперселлы - то есть, особо мощные смерчи.
В общем, нарезка получилась настолько зрелищной и эффектной, что пересматривать её, наверное, можно бесконечно.
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