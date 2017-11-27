В Саратовской области снежная масса сошла с крыши и накрыла несколько машин
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:06
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Здесь, как сообщается, на покрытии спортивного комплекса накопилось так много снега, что он просто не выдержал собственной массы. И в какой-то момент несколькими увесистыми порциями повалился прямиком на припаркованные автомобили. ЧП попало на видео.
Люди под этот обвал, к счастью, не попали. А вот машины, судя по видео и по тому, что пишут в соцсетях - изрядно помяло.
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