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Главная  /  Репортажи  /  В Саратовской области снежная масса сошла с крыши и накрыла несколько машин

В Саратовской области снежная масса сошла с крыши и накрыла несколько машин

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:06
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Лавины сходят не только с гор. Иногда - бывает, и с крыш. Как случилось в Балакове Саратовской области.

Здесь, как сообщается, на покрытии спортивного комплекса накопилось так много снега, что он просто не выдержал собственной массы. И в какой-то момент несколькими увесистыми порциями повалился прямиком на припаркованные автомобили. ЧП попало на видео.


Люди под этот обвал, к счастью, не попали. А вот машины, судя по видео и по тому, что пишут в соцсетях - изрядно помяло.



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