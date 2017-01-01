На месте ликвидируемой свалки в Печатниках появится огромный парк

Автор: denis947 Дата публикации: 15:14

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На юго-востоке Москвы в районе Печатников на берегу Москва-реки в будущем году создадут большую зону отдыха. Сейчас на месте будущего парка идут работы по ликвидации огромной мусорной свалки, которая здесь существовала многие годы. Ход работ по вывозу мусора и грунта с полигона сегодня проинспектировал Префект ЮВАО А. Цыбин. По словам Префекта вывоз мусора с полигона завершится к концу года и с начала следующего уже начнется строительство парка и реконструкция мотокросса, который расположен рядом.