В поселке Октябрьский в Подмосковье сгорела автомойка

Автор: omen1989 Дата публикации: 15:43

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В Люберецком районе Подмосковья в поселке Октябрьский произошел пожар. На улице Ленина, д. 53А сгорело здание автомойки.