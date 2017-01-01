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В поселке Октябрьский в Подмосковье сгорела автомойка

Автор:
omen1989
Дата публикации:
15:43
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В Люберецком районе Подмосковья в поселке Октябрьский произошел пожар. На улице Ленина, д. 53А сгорело здание автомойки.

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