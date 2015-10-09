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Торжественный старт продаж японских товаров на главной почте столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:46
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Москва, ЦАО, ул. Мясницкая, д. 26, главное отделение Почты России. Торжественный старт продаж японских товаров на главной почте столицы.


Данный проект реализуется в рамках соглашения о развитии сотрудничества в области почтовой связи, подписанного в ходе официальной встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась 27 апреля 2017 года.
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