Торжественный старт продаж японских товаров на главной почте столицы

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Москва, ЦАО, ул. Мясницкая, д. 26, главное отделение Почты России. Торжественный старт продаж японских товаров на главной почте столицы.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198158

Данный проект реализуется в рамках соглашения о развитии сотрудничества в области почтовой связи, подписанного в ходе официальной встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась 27 апреля 2017 года.