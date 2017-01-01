В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар на автомойке произошёл в поселке Октябрьский в Люберцах

Пожар на автомойке произошёл в поселке Октябрьский в Люберцах

Автор:
omen1989
Дата публикации:
16:28
  • 12
  • 0

Пожар на автомойке произошёл в поселке Октябрьский в Люберцах. О пострадавших не сообщается.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

44 0
16:57 | denis947
Фура сгорела дотла на Волгоградском проспекте
79 0
15:43 | omen1989
В поселке Октябрьский в Подмосковье сгорела автомойка
55 0
18.10 17:26 | Евгений Минин
Низко летящий над городом вертолёт запечатлели на видео в городе Октябрьский Республики Башкортостан
97 0
15.11 13:15 | mreportertv
В Краснодаре легковушка протаранила автомойку