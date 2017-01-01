(18+) Выставка «Без смущения 2.0» Джока Стёрджеса в центре фотографии братьев Люмьер

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+18. Репортаж содержит материалы с возрастным ограничением 18 лет.

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198174

Скандальная выставка Стёрджеса открылась в Москве после нападения. В Центре фотографии братьев Люмьер снова покажут работы фотографа Джока Стёрджеса. В прошлом году выставку "Без смущения 2.0" экстренно закрыли после визита агрессивного активиста с банкой мочи. В уютной галерее на "Красном Октябре" заново развешивают чёрно-белые фотографии Джока Стёрджеса. Они оказались на стенах того же зала, что и в сентябре прошлого года. Тогда через две недели после открытия галерею обвинили в демонстрации детской порнографии. К кампании против фотопроекта о жизни нудистов подключились депутаты, общественники, детский омбудсмен, а в итоге вход в музей заблокировали широкоплечие мужчины, а некий активист плеснул мочой на экспонаты.