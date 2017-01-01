Последствия пожара на Волгоградском проспекте, где сгорела фура
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 18:43
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7 декабря на Волгоградском проспекте возле дома № 97 сгорела фура. Возгорание произошло в прицепе, который был до отказа набит картонными коробками. Огонь стремительно охватил всю площадь прицепа. Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения быстро справились с огнём. В районе пожара было сильное затруднение в движении автотранспорта. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Выясняются причины произошедшего.
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