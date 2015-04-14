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Главная  /  Репортажи  /  C 10 декабря вступает в силу новое расписание пригородных поездов Центральной ППК

C 10 декабря вступает в силу новое расписание пригородных поездов Центральной ППК

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:38
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C 10 декабря вступает в силу новое расписание пригородных поездов Центральной ППК на 2017-2018 годы.

Основные изменения в новом графике на 2017-2018 годы коснутся увеличения размеров движения поездов в часы пик на нескольких направлениях, а также назначения дополнительных поездов «Экспресс».

Так, на Белорусско-Савёловском направлении организовано диаметральное движение поездов 7000 нумерации Лобня—Звенигород (2 поезда), Лобня—Можайск (3 поезда) Дмитров—Можайск (1 поезд), Дмитров—Одинцово (3 поезда).

Изменено время следования поездов Москва-Дубна:
7034 отправление Москва-Бутырская с 17:30 на 18:00;
7031 прибытие на Москву-Бутырскую с 9:00 на 8:30.
Значительно увеличено количество остановок на о.п. Тестовская и о.п. Рабочий поселок.
Поезд отправлением из Москвы-Смоленской в 18:08 продлен от станции Одинцово до станции Голицыно.
Количество стоянок для пропуска пассажирских поездов снижено с 9 до 4.
Для уменьшения интервалов в вечернее время назначен дополнительный поезд Москва-Одинцово в 23:42, отправление последнего поезда из Москвы перенесено на 0:40.
Увеличены размеры движения поездов по Белорусско-Савеловскому диаметру с 32 до 39 в рабочие дни, и с 29 до 36 в выходные дни.

ОАО «Центральная ППК» рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с новым расписанием для планирования своего маршрута. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом на сайте компании www.central-ppk.ru.

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