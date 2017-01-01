Схема движения у Сокольнической площади изменится в связи со строительством новой станции метро

Автор: tim777 Дата публикации: 20:14

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198178

В связи со строительством новой станции метро «Стромынка» изменится схема движения в районе Сокольнической площади.На первом этапе — с 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года — закроют Сокольническую площадь. Изменятся направления движения на пяти улицах: одностороннее движение введут на участке улицы Сокольническая Слободка от улицы Русаковской до улицы Сокольнический Вал, на участке улицы Маленковской от улицы Сокольнический Вал до улицы Шумкина, на участке улицы Старослободской от улицы Шумкина до улицы Сокольнический Вал.Двухстороннее движение организуют на участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка и на участке Песочного переулка от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.Благодаря изменениям сохранится транспортная доступность и будут сведены к минимуму неудобства из-за закрытия Сокольнической площади.На втором этапе — с 31 января по 31 марта 2018 года — ограничат движение на улице Стромынке. Для транспорта будут доступны две полосы из четырех.Информацию обо всех изменениях разместят на специальных щитах на подъезде к участкам с новой схемой движения.Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации в районе Сокольники. Автомобилистам необходимо заранее знакомиться с изменениями движения и выбирать маршруты объезда. Желательно также по возможности пользоваться общественным транспортом и перемещаться на личном автомобиле во внепиковые часы.Строительство станции «Стромынка» Третьего пересадочного контура началось в июле 2017 года. Пассажиры смогут выйти из вестибюля станции к Сокольническому Валу, парку «Сокольники», трамвайному кольцу и улице Стромынке. Кроме того, со «Стромынки» можно будет перейти на станцию «Сокольники» Сокольнической линии метро.