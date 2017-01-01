Монтажные работы по возведению пункта проката и детской горки в парке Музеон
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:25
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Подходят к концу работы по монтажу конструкций детской горки, а также расположенного поблизости пункта проката спортивного инвентаря. Спортивные объекты расположены в парке Музеон напротив филиала Государственной Третьяковской галереи. Совсем скоро, когда работы буду завершены окончательно, здесь могут с пользой для здоровья провести досуг горожане с маленькими детьми.
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