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Монтажные работы по возведению пункта проката и детской горки в парке Музеон

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:25
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Подходят к концу работы по монтажу конструкций детской горки, а также расположенного поблизости пункта проката спортивного инвентаря. Спортивные объекты расположены в парке Музеон напротив филиала Государственной Третьяковской галереи. Совсем скоро, когда работы буду завершены окончательно, здесь могут с пользой для здоровья провести досуг горожане с маленькими детьми.

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