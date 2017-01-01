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Главная  /  Репортажи  /  В пешеходной зоне на Якиманской набережной возводят светящийся тоннель

В пешеходной зоне на Якиманской набережной возводят светящийся тоннель

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:40
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В пешеходной зоне на Якиманской набережной, которая была создана по программе "Моя улица" в этом году, совсем скоро засияет тоннель. Арки с тысячами гирлянд устанавливаются вдоль всей набережной, которые в последствии загорятся разноцветными огнями и создадут праздничную атмосферу и наверняка станут одной из фотозон для новогодних селфи, для отдыхающих ближайшего парка Музеон, а также и обычных прохожих. Пока в данный момент арки, образующие собой тоннель построены на половине Якиманской набережной.

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