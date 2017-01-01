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Главная  /  Репортажи  /  С 10 декабря вводится новое годовое расписание электричек

С 10 декабря вводится новое годовое расписание электричек

Автор:
Uwis
Дата публикации:
07.12 23:45
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Как обычно, во второе воскресенье декабря на железных дорогах России и зарубежья вводится новое годовое расписание движения пассажирских и пригородных поездов. Пригородные поезда проследуют новым графиком с начала движения 10 декабря, поезда в ночь 9/10 декабря до окончания движения проследуют старым расписанием.
Ознакомиться с новым расписанием по всем направлениям Московского ж/д узла можно на вокзалах и пригородных платформах, а так же в интернете на специализированных сайтах.
На ряде направлений оптимизировано расписание с целью уменьшения числа обгонов поездами дальнего следования и ускорения экспрессов и обычных дальних электричек, а также с целью уменьшения необходимого числа составов для выполнения графика движения. Сохранены основные изменения, уже действующие с 15 ноября.

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