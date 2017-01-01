С 10 декабря вводится новое годовое расписание электричек

Автор: Uwis Дата публикации: 07.12 23:45

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198188

Как обычно, во второе воскресенье декабря на железных дорогах России и зарубежья вводится новое годовое расписание движения пассажирских и пригородных поездов. Пригородные поезда проследуют новым графиком с начала движения 10 декабря, поезда в ночь 9/10 декабря до окончания движения проследуют старым расписанием.Ознакомиться с новым расписанием по всем направлениям Московского ж/д узла можно на вокзалах и пригородных платформах, а так же в интернете на специализированных сайтах.На ряде направлений оптимизировано расписание с целью уменьшения числа обгонов поездами дальнего следования и ускорения экспрессов и обычных дальних электричек, а также с целью уменьшения необходимого числа составов для выполнения графика движения. Сохранены основные изменения, уже действующие с 15 ноября.