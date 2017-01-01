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Фасад здания театра «Et Cetera» освободили от строительных лесов

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
00:09
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Фасад здания театра «Et Cetera» освободили от строительных лесов. Строящийся театр под руководством артиста Александра Калягина находится во Фроловом переулке в центре Москвы.

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