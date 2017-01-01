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Главная  /  Репортажи  /  На Лубянской площади идет монтаж одной из самых больших новогодних елок

На Лубянской площади идет монтаж одной из самых больших новогодних елок

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:07
  • 16
  • 0

На Лубянской площади устанавливают одну из самых больших новогодних елок: ее высота - 25 метров.

  • 16
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Комментарии (0)

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