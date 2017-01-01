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Главная  /  Репортажи  /  В Красноярском крае нашли невероятно общительных гусей

В Красноярском крае нашли невероятно общительных гусей

Автор:
sbkm00
Дата публикации:
09:32
  • 33
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С завидным энтузиазмом участвуют в разговоре, тянутся к собеседнику, внимательно слушают, а на все вопросы - отвечают наперебой. И, что удивительно, замолкают, когда их об этом просят! С такими идеальными собеседниками удалось пообщаться мобильному репортёру, который приехал рано утром к родителям в деревню в Красноярском крае и встретил там невероятно общительных гусей.

Птицы обступили гостя и без умолку "рассказывали" человеку о чём-то своём, гусином. С удовольствием отвечали на вопросы. А главное - проявили невероятную чуткость и послушание: "Тссс," - и пернатые умолкали. А как только человек просил их вернуться и "поболтать" - бежали обратно и продолжали разговор. "Невероятно общительные гуси!" - пишет мобильный репортёр, который снял насыщенный разговор на видео и прислал на сайт mreporter.ru.

Известно, что гуси - птицы семейные, общительные и дружелюбные. У них сильно развит дух товарищества. И для поддержания жизнедеятельности стаи пернатые могут издавать определенные звуки и даже петь.
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