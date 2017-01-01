В Красноярском крае нашли невероятно общительных гусей
- Автор:
- sbkm00
- Дата публикации:
- 09:32
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- 33
Птицы обступили гостя и без умолку "рассказывали" человеку о чём-то своём, гусином. С удовольствием отвечали на вопросы. А главное - проявили невероятную чуткость и послушание: "Тссс," - и пернатые умолкали. А как только человек просил их вернуться и "поболтать" - бежали обратно и продолжали разговор. "Невероятно общительные гуси!" - пишет мобильный репортёр, который снял насыщенный разговор на видео и прислал на сайт mreporter.ru.
Известно, что гуси - птицы семейные, общительные и дружелюбные. У них сильно развит дух товарищества. И для поддержания жизнедеятельности стаи пернатые могут издавать определенные звуки и даже петь.
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