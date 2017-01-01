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Торговый центр сгорел в Одинцовском районе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
09:56
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Загорелось трехэтажное здание торгового центра. Пожар начался на третьем этаже. За короткое время огонь охватил большую половину третьего этажа. Там располагались пустующие помещения и ряд магазинов. Пожарные расчеты были на месте около 7 часов утра, на этот момент уже происходило открытое горение третьего этажа. В ходе тушения произошло обрушение частичное обрушение кровли. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет. В ходе ликвидации возгорания оказались затоплены водой второй этаж, где располагались мебельные магазины и первый, где находятся сетевые продовольственные магазины. На месте продолжают работать пожарные. Ведется проливка и разборка завалов.

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