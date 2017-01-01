Торговый центр сгорел в Одинцовском районе
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 09:56
-
- 1
Загорелось трехэтажное здание торгового центра. Пожар начался на третьем этаже. За короткое время огонь охватил большую половину третьего этажа. Там располагались пустующие помещения и ряд магазинов. Пожарные расчеты были на месте около 7 часов утра, на этот момент уже происходило открытое горение третьего этажа. В ходе тушения произошло обрушение частичное обрушение кровли. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет. В ходе ликвидации возгорания оказались затоплены водой второй этаж, где располагались мебельные магазины и первый, где находятся сетевые продовольственные магазины. На месте продолжают работать пожарные. Ведется проливка и разборка завалов.
- 1
Комментарии (0)