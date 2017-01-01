Чёрная жижа течёт в жилом доме в Прокопьевске (ВИДЕО)

Автор: Анастасия Микрюкова Дата публикации: 15:17

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20 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198198

Эти кадры прислал мобильный репортёр из Кемеровской области. По его словам, в одном из домов города Прокопьевска стоит чёрная вода. Вот, что рассказывает местный житель."Мы устали бороться! Мы теряем своё имущество. Нам некому помочь, у всех есть свои отговорки, и некому наказать тех, кто нарушает наши права! У нас осталась единственная надежда в борьбе с Управляющей компанией - это привлечение общественности к действиям, а точнее без действиям ООО "УК"ЖХ" и ЖЭКа №2," - пишет автор видео."Мы написали заявление в Жилищную инспекцию с просьбой создать комиссию и осмотреть нашу квартиру, но изучив количество не исполненных предписаний на ООО "УК"ЖХ" начали сомневаться, что, если они и добьются наказания для Управляющей компании, то оно попросту присоединится ко всем остальным. Помогите нам!" - заключает мобильный репортёр из Кемеровской области.