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Чёрная жижа течёт в жилом доме в Прокопьевске (ВИДЕО)

Автор:
Анастасия Микрюкова
Дата публикации:
15:17
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Эти кадры прислал мобильный репортёр из Кемеровской области. По его словам, в одном из домов города Прокопьевска стоит чёрная вода. Вот, что рассказывает местный житель.

"Мы устали бороться! Мы теряем своё имущество. Нам некому помочь, у всех есть свои отговорки, и некому наказать тех, кто нарушает наши права! У нас осталась единственная надежда в борьбе с Управляющей компанией - это привлечение общественности к действиям, а точнее без действиям ООО "УК"ЖХ" и ЖЭКа №2," - пишет автор видео.

"Мы написали заявление в Жилищную инспекцию с просьбой создать комиссию и осмотреть нашу квартиру, но изучив количество не исполненных предписаний на ООО "УК"ЖХ" начали сомневаться, что, если они и добьются наказания для Управляющей компании, то оно попросту присоединится ко всем остальным. Помогите нам!" - заключает мобильный репортёр из Кемеровской области.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    10:40
    Уважаемый мобильный репортёр, опишите, пожалуйста, какая именно проблема возникла в Вашей квартире? Какая жидкость скопилась около труба? По какой причине? К каким последствиям приводит?
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