В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка»

Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11:25
  • 19
  • 1

Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка». 1. Юрий Антонов - заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД; 2. Евгений Осадчий - первый заместитель директора Службы движения ГУП «Мосгортранс»;


Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка».
1. Юрий Антонов - заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД;
2. Евгений Осадчий - первый заместитель директора Службы движения ГУП «Мосгортранс»;
  • 19
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
12:10 | Гринфельд Павел
В связи со строительством станции метро «Стромынка», с 9 декабря в Сокольниках изменится схема движения
1322 1
03.12 21:23 | Max_019
Комментарий водителя-очевидца наезда на пешеходов на Алтуфьевском шоссе, который догнал беглеца и вернул его на место ДТП
19 1
11:03 | Sargo
Информационные плакаты о переносе остановок общественного транспорта на Сокольнической площади
127 0
01.12 13:18 | Гринфельд Павел
В центре Москвы будет открыт съезд с Болотной площади на улицу Серафимовича
20 0
10:40 | Sargo
Раздача сотрудниками ЦОДД информирующих листовок об изменении Движения на Сокольнической площади