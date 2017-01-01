Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка»
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 11:25
-
- 19
Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка». 1. Юрий Антонов - заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД; 2. Евгений Осадчий - первый заместитель директора Службы движения ГУП «Мосгортранс»;
Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка».
1. Юрий Антонов - заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД;
2. Евгений Осадчий - первый заместитель директора Службы движения ГУП «Мосгортранс»;
- 19
Комментарии (1)