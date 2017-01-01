Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка»

Автор: Sargo Дата публикации: 11:25

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Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка». 1. Юрий Антонов - заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД; 2. Евгений Осадчий - первый заместитель директора Службы движения ГУП «Мосгортранс»;

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19 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198202

Пресс-подход, посвященном закрытию Сокольнической площади в связи со строительством станции метро «Стромынка».1. Юрий Антонов - заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД;2. Евгений Осадчий - первый заместитель директора Службы движения ГУП «Мосгортранс»;