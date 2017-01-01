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В деревне Шаганино в Новой Москве в ДТП пострадали 6 человек

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
11:12
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Столкнулись внедорожник "Мерседес" и микроавтобус "Мерседес" с пассажирами. Оба автомобиля двигались попутно в сторону Калужского шоссе. В районе д. Шаганино водитель микроавтобуса, на крутом спуске по неизвестным причинам протаранил двигавшийся впереди него внедорожник. После ДТП внедорожник отбросило в правую по ходу движения сточную канаву. Микроавтобус продолжил движение далее, где через 200 метров вылетел на обочину, врезался в световую опору, а затем микроавтобус врезался в стену придорожного магазина. В момент аварии в салоне находилось 6 человек. Это водитель и 5 пассажиров. Все они получили травмы и были госпитализированы вертолетом ЦЭМП и нарядами скорой помощи. Микроавтобус не является общественным транспортом и принадлежит частной фирме-перевозчику. В автобусе ехали сотрудники ТЦ "Леруа Мерлен" на открытие нового магазина на Калужском шоссе. На месте работают сотрудники ГИБДД и энергетики, так как после аварии йоказалось повреждено уличное освещение и кабельные сети.

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