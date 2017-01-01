Мусоровоз протаранил пассажирский автобус на Ярославском шоссе в Москве (ВИДЕО)
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 12:01
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На Ярославском шоссе, в районе дома №115, столкнулись рейсовый автобус, следующий по маршруту №316, и мусоровоз. От удара грузовик, как видно на кадрах, получил серьёзные повреждения - кабина превратилась в буквально груду искореженного металла.
Что стало причиной аварии - пока неизвестно. Информация о пострадавших в результате ДТП - не уточняется.
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