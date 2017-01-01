В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мусоровоз протаранил пассажирский автобус на Ярославском шоссе в Москве (ВИДЕО)

Мусоровоз протаранил пассажирский автобус на Ярославском шоссе в Москве (ВИДЕО)

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:01
  • 37
  • 0

Серьёзная авария с участием мусоровоза и пассажирского автобуса произошла в пятницу утром на северо-востоке Москвы. Кадры с места ДТП прислал мобильный репортёр.

На Ярославском шоссе, в районе дома №115, столкнулись рейсовый автобус, следующий по маршруту №316, и мусоровоз. От удара грузовик, как видно на кадрах, получил серьёзные повреждения - кабина превратилась в буквально груду искореженного металла.

Что стало причиной аварии - пока неизвестно. Информация о пострадавших в результате ДТП - не уточняется.
  • 37
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
12:10 | Гринфельд Павел
В связи со строительством станции метро «Стромынка», с 9 декабря в Сокольниках изменится схема движения
59 0
11:12 | Разведчик
В деревне Шаганино в Новой Москве в ДТП пострадали 6 человек
24 0
09:31 | Sargo
Обзор погоды в столичном регионе
56 0
06.12 20:13 | Игорь Падеров
Союзную улицу в Ижевске затопило из-за прорыва трубы
328 3
07.10 12:32 | Max_019
Один человек пострадал в ДТП на Ярославском шоссе