Мусоровоз протаранил пассажирский автобус на Ярославском шоссе в Москве (ВИДЕО)

Автор: Sargo Дата публикации: 12:01

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198205

Серьёзная авария с участием мусоровоза и пассажирского автобуса произошла в пятницу утром на северо-востоке Москвы. Кадры с места ДТП прислал мобильный репортёр.На Ярославском шоссе, в районе дома №115, столкнулись рейсовый автобус, следующий по маршруту №316, и мусоровоз. От удара грузовик, как видно на кадрах, получил серьёзные повреждения - кабина превратилась в буквально груду искореженного металла.Что стало причиной аварии - пока неизвестно. Информация о пострадавших в результате ДТП - не уточняется.