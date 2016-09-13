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В связи со строительством станции метро «Стромынка», с 9 декабря в Сокольниках изменится схема движения

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:10
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Для строительства новой станции метро «Стромынка» по просьбе Департамента строительства города Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в районе Сокольники.

С 9 декабря 2017 года будет закрыта Сокольническую площадь, в связи ч чем изменится направление движения на пяти улицах. Одностороннее движение будет введено на участке ул. Сокольническая Слободка от ул. Русаковская до ул. Сокольнический Вал. в районе ул. Маленковская от ул. Сокольнический Вал до ул. Шумкина, а также на участке ул. Старослабодская от ул. Шумкина до ул. Сокольнический Вал. Двустороннее движение будет организовано на участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка, а также в районе Песочного переулка от ул. Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

Данные изменения позволят сохранить транспортную доступность и минимизировать негативный эффект от закрытия Сокольнической площади.

До окончания строительных работ изменятся трассы пяти маршрутов общественного транспорта ГУП «Мосгортранс», проходящие в районе Сокольнической площади. Движение по площади будет закрыто, остановки наземного транспорта перенесут на прилегающие улицы.

Автобусы № 40, 122 проследуют по улице Сокольнический Вал с разворотом у входа в парк «Сокольники» (без заезда на Сокольническую площадь). Остановка «Метро «Сокольники» будет расположена на улице Сокольнический Вал.

Автобусы № 75 проследуют по улице Сокольнический Вал без заезда на Сокольническую площадь. Остановка «Метро «Сокольники» будет расположена на улице Сокольнический Вал.

Автобусы № 78, 716 вместо Сокольнической площади проследуют по Русаковской улице и улице Сокольническая Слободка (обратно – по Маленковской улице). Остановка «Метро «Сокольники» при следовании к Дворцу спорта «Сокольники» переносится к вестибюлю метро.

Остановка «Метро «Сокольники» для маршрутов автобуса № т32, троллейбуса № 14, 41, трамвая № 7, 13, 45, Б на Русаковской улице при следовании в центр временно обслуживаться не будет. Посадка будет осуществляться:
– на автобусы № т32, троллейбусы № 14, 41 – у дома № 31 по Русаковской улице;
– трамваи № 7, 13 – у дома № 1 по улице Стромынка и трамваи № 45, Б – на действующей остановке «Метро «Сокольники» на 2-м Полевом переулке.

Интервью:

Евгений Осадчий - первый заместитель директора Службы движения ГУП «Мосгортранс».
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