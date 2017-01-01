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На полигоне "Кучино" установили факельную установку для утилизации свалочных газов

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:13
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На полигоне «Кучино» в Балашихе заработала установка высокотемпературного факела для утилизации свалочного газа. На этот факел будет заведено 15 скважин. Установка будет утилизировать до 500 кубических метров свалочного газа в час. Работы по бурению скважин для откачки свалочного газа начались 10 ноября. Полностью систему утилизации свалочного газа планируется смонтировать до конца 2017 года. После запуска она будет работать круглосуточно. Всего система экстренной дегазации будет включать 55 скважин глубиной 30 метров и утилизировать около 2,5 тысяч кубических метров свалочного газа в час.

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