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Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 декабря 2017 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 декабря 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
12:49
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8 декабря на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 8 декабря, вошли кадры о том, как дед мороз спустился с крыши университета в Воронеже и кадры о том, как дед мороз спустился под воду в Новосибирске.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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