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Главная  /  Репортажи  /  Жительница Петрозаводска записала видеообращение к В.В. Путину из-за махинаций при расселении из ветхого и аварийного жилья

Жительница Петрозаводска записала видеообращение к В.В. Путину из-за махинаций при расселении из ветхого и аварийного жилья

Автор:
Koboz
Дата публикации:
14:07
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По словам жительницы Петрозаводска, её семья столкнулась с махинациями при расселении людей из ветхого и аварийного жилья. Вот, что рассказывает мобильный репортёр.
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