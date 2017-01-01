Жительница Петрозаводска записала видеообращение к В.В. Путину из-за махинаций при расселении из ветхого и аварийного жилья

Автор: Koboz Дата публикации: 14:07

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198216

По словам жительницы Петрозаводска, её семья столкнулась с махинациями при расселении людей из ветхого и аварийного жилья. Вот, что рассказывает мобильный репортёр.