В Саратове дорога покрылась опасной наледью из-за протекающей канализации (ВИДЕО)

Автор: 04021984 Дата публикации: 14:44

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198219

Протекающий канализационный люк, морозная погода и пологий склон - всё, что нужно для того, чтобы дорога до дома превратилась в каждодневное испытание - с подпорченными нервами, а иногда - и подвеской машин.Эти кадры прислал мобильный репортёр из Саратова. По словам местного жителя, дорога к дому №1а на улице Гвардейской находится в ужасном состоянии. На длинном участке пути асфальт покрылся наледью. Преодолеть которую под силу не каждому автомобилисту.Опасная ледяная корка образуется на этой дороге, как рассказывает автор видео, каждую зиму. Причина - не только в сильных морозах и уклоне дороге. А ещё в протекающем люке канализации, из которого течёт вода. Ручьём она разливается по длине проезжей части. И в холода - замерзает на ней. В результате - автомобили выстраиваются в очередь, чтобы преодолеть подъем. А некоторые машины - не раз застревали в самом неисправном люке.При этом, дорога ведёт как минимум к семи многоэтажным домам. Проезжая часть - довольно оживленная. Однако проблема возникает снова и снова. Мобильный репортёр из Саратова надеется, что местные власти, наконец, обратят своё внимание на состояние проезжей части и решат дорожную проблему жителей улицы Гвардейской.