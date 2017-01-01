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Главная  /  Репортажи  /  76-летие освобождения Тихвина: митинги памяти в деревнях Лазаревичи, Паголда и Заболотье

76-летие освобождения Тихвина: митинги памяти в деревнях Лазаревичи, Паголда и Заболотье

Автор:
Leobr
Дата публикации:
15:32
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В ночь на 9 декабря 1941 года город Тихвин был освобожден от врага - это первая крупная победа в той войне. Как и первый мой репортаж 7 лет назад - этот посвящен военной истории Тихвина. Три небольших митинга тихвинских ветеранов, школьников и местных жителей в известных по той войне деревнях. расположенных рядом с городом. Лазаревичи - их наши танкисты освободили перед штурмом города. Паголда - здесь потом находился военный аэродром. Заболотье - в лесу находится братская могила наших воинов. И на окраине города с тех времен на Братском кладбище уже захоронено более 3000 военных и мирных людей, навечно оставшихся на тихвинской земле - известных и безымянных. Тихвин - Город воинской славы.

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