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Крупнейший в истории Калифорнии пожар уничтожил тысячи гектаров леса

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:32
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36 тысяч гектаров горящего леса. Жуткие кадры из Калифорнии, снятые одним из местных водителей. В числе прочих - решил самостоятельно эвакуироваться от греха подальше. А выехав на трассу, увидел настоящий ад на горизонте. И запечатлел его на видео.

Оранжевый от пламени холм. Марево - в ночном небе. И другие признаки - не просто пожара, а крупнейшей в истории штата природной катастрофы. Такие ролики в Интернете - появляются чуть ли не ежечасно. И смелости их авторов в столь экстремальных условиях - можно только позавидовать.

За рулём, когда надо бы прибавить скорости - и умчаться куда подальше - не забывают включать свои камеры. И делиться картиной событий - с юзерами на Ютьюб и в других соцсетях. Например, как автор этого видео.

Между тем, лесными массивами, как видно на этих кадрах с коптера, зона активности пожаров уже не ограничивается. Дотла выгорели несколько небольших населённых пунктов. И кто их теперь будет восстанавливать - вопрос открытый.

Ну а отдельного упоминания - заслуживает герой этого ролика. Кинулся в объятое огнём поле - чтобы спасти дикого кролика. И в итоге - добился своего.

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