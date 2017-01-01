Крупнейший в истории Калифорнии пожар уничтожил тысячи гектаров леса
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:32
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Оранжевый от пламени холм. Марево - в ночном небе. И другие признаки - не просто пожара, а крупнейшей в истории штата природной катастрофы. Такие ролики в Интернете - появляются чуть ли не ежечасно. И смелости их авторов в столь экстремальных условиях - можно только позавидовать.
За рулём, когда надо бы прибавить скорости - и умчаться куда подальше - не забывают включать свои камеры. И делиться картиной событий - с юзерами на Ютьюб и в других соцсетях. Например, как автор этого видео.
Между тем, лесными массивами, как видно на этих кадрах с коптера, зона активности пожаров уже не ограничивается. Дотла выгорели несколько небольших населённых пунктов. И кто их теперь будет восстанавливать - вопрос открытый.
Ну а отдельного упоминания - заслуживает герой этого ролика. Кинулся в объятое огнём поле - чтобы спасти дикого кролика. И в итоге - добился своего.
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