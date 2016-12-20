В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мощный торнадо разрушил одно из предприятий в Южной Каролине

Мощный торнадо разрушил одно из предприятий в Южной Каролине

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:51
  • 12
  • 0

Мощный торнадо со всех ракурсов: камеры наблюдения запечатлели на видео удар стихии в американском Спартанберге.

Судя по этим кадрам, пострадало складское помещение. Видно, как вначале люди с опасением выглядывали в окно и тут же убежали. Через несколько секунд обломки полетели уже внутри здания, начались вспышки - вероятно, из-за обрывов электрики.

Всё продолжалось недолго, но оставило, как видно на этих кадрах, после себя полный хаос. Одна из стен оказалась разрушена, техника перевёрнута, содержимое коробок теперь вряд ли удастся собрать.

Сообщается, что разрушительный шторм произошёл в конце октября. Однако кадры появились в Сети только сейчас.
  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

38 0
13:19 | mreportertv
Водопад превратился в фонтан из-за сильного ветра в Шотландии
30 0
15:32 | mreportertv
Крупнейший в истории Калифорнии пожар уничтожил тысячи гектаров леса
42 0
07.12 14:00 | mreportertv
Завораживающие молнии, тучи и суперселлы сняли на видео в США
33 0
04.12 15:17 | mreportertv
Огромный водяной смерч перепугал жителей Италии
145 0
20.12.2016 14:18 | mreportertv
В США олень ворвался в спортзал и устроил переполох