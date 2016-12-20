Мощный торнадо разрушил одно из предприятий в Южной Каролине
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:51
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Судя по этим кадрам, пострадало складское помещение. Видно, как вначале люди с опасением выглядывали в окно и тут же убежали. Через несколько секунд обломки полетели уже внутри здания, начались вспышки - вероятно, из-за обрывов электрики.
Всё продолжалось недолго, но оставило, как видно на этих кадрах, после себя полный хаос. Одна из стен оказалась разрушена, техника перевёрнута, содержимое коробок теперь вряд ли удастся собрать.
Сообщается, что разрушительный шторм произошёл в конце октября. Однако кадры появились в Сети только сейчас.
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